Ударит бумерангом: Крым ответил на угрозы из Украины

Любая попытка атаковать Крым ударит бумерангом, последствия подобного решения будут непоправимы. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, сообщает РИА Новости.

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Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщила, что США допускают возможность использования поставляемого на Украину вооружения для нанесения ударов по Крыму, так как считают подобные действия самообороной. Министр обороны Украины Алексей Резников также не исключил возможность использования западного оружия для нападения на Крым.

Крючков прокомментировал эти высказывания и предупредил, что любая попытка атаковать Крымский полуостров ударит бумерангом и обернётся для Украины необратимыми последствиями.

«Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», — сказал он.