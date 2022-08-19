Посол упрекнул США за зацикленность на антироссийских санкциях

Вашингтон не способен осознать, что выбранная им стратегия ввода санкций против России провалилась, а попытки обрушить российскую экономику ни к чему не привели. Их зацикленность на политике ограничений не приведет ни к чему хорошему. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского посольства в США.

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По его словам, Вашингтон зациклился на рестрикциях и не может осознать, что политика санкций против РФ не принесла должного результата. Антонов утверждает, что попытки США обрушить российскую экономику оказались провальными, а единственной вещью, которой добился Вашингтон с помощью ограничений, оказалась дестабилизация мировой экономики. Он отметил, что ситуация и так была плачевной после недавней пандемии COVID-19, а теперь ситуация усугубилась.