Путин отправится на саммит G20 на Бали

Президент России Владимир Путин намерен присутствовать на саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября. Такое заявление сделал индонезийский президент Джоко Видодо, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

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«Президент Путин сказал мне, что он приедет», — сказал он.

Глава Индонезии уточнил, что председатель КНР Си Цзиньпин также выразил намерение приехать на саммит.

Как сообщает пресс-служба Кремля, накануне президент России провел телефонную беседу с главой Индонезии, в ходе которой лидеры обсудили продовольственную безопасность. Кроме того, Путин и Видодо коснулись темы подготовки к саммиту G20.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что решение об участии Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заверил, что Россия так или иначе примет участие в саммите G20, график двусторонних встреч еще не составлен. По его словам, приглашение на саммит у России есть, и вопрос о целесообразности его посещения будет разрешен в ближайшее время.