Эрдоган доложит Путину о разговоре с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским главой Владимиром Путным итоги львовских переговоров с главой Украины и Генсеком ООН . Об этом сообщил сам турецкий лидер.

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

Трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Турецкий лидер и украинский президент подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.