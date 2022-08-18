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17 минут назад

Эрдоган доложит Путину о разговоре с Зеленским

Ura.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским главой Владимиром Путным итоги львовских переговоров с главой Украины и Генсеком ООН. Об этом сообщил сам турецкий лидер.

Эрдоган доложит Путину о разговоре с Зеленским
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

Трансляцию мероприятия вел турецкий новостной канал TRT Haber.

Трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Помимо этого, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Генсеком ООН он обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Турецкий лидер и украинский президент подписали меморандум о восстановлении украинской инфраструктуры.

Политика,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,ООН,
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