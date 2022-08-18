В ФСБ захотели изменить основания для присвоения статуса иноагента

ФСБ России подготовила проект приказа, согласно которому умышленная передача за рубеж данных о передвижениях войск РФ станет причиной для внесения в список иностранных агентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В прошлом году ФСБ огласило перечень сведений, не относящихся к государственной тайне, передача которых иностранцам становится причиной для выдачи статуса иностранного агента. В список вошли 60 пунктов, среди которых есть сведения о дислокации, наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.

Теперь ФСБ хочет внести ещё один пункт, касающийся данных о «перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения» силовых ведомств и подразделений российской армии.

Проект приказа подготовлен в целях реализации норм федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года.

«В связи с принятием указанного федерального закона требуется утвердить новый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», – сообщает ведомство.