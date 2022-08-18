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43 минуты назад

Путин: у верфей РФ есть проблемы с поставками запчастей по вине иностранных поставщиков

ТАССиещё 4

Российские верфи столкнулись со сложностями с поставками запчастей из-за невыполнения иностранными поставщиками своих обязательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по развитию судостроительной отрасли.

Путин рассказал о сложностях с поставками запчастей у верфей
Фото: ТАССТАСС

"Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна, она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин", - сказал Путин.

Политика,Владимир Путин,
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