Путин рассказал о сложностях с поставками запчастей у верфей

Российские верфи столкнулись со сложностями с поставками запчастей из-за невыполнения иностранными поставщиками своих обязательств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по развитию судостроительной отрасли.
"Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна, она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин", - сказал Путин.