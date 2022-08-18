Путин рассказал о сложностях с поставками запчастей у верфей

"Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Причина известна, она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин", - сказал Путин.