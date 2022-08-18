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18 минут назад

Россия направила ноту протеста Эстонии из-за сноса Т-34

Елена Прошина

Заместитель директора департамента информации и печати Иван Нечаев сообщил, что МИД России направил ноту протеста своим эстонским коллегам. Причиной послужил демонтаж памятника танку Т-34 в Нарве. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия направила ноту протеста Эстонии из-за сноса Т-34
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Власти Эстонии демонтировали памятник Т-34 вместе с ещё шестью монументами. В их числе мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам и мемориал десанту в Мерикюла. По словам Нечаева, за последнее время в Эстонии были демонтированы около 15 объектов советского мемориального наследия.

«В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии», – заявил Нечаев.

Кроме того, Нечаев назвал ситуацию со сносом памятников «позорной и циничной».

«Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода», – добавил он.

Памятник танку Т-34 в Нарве был установлен в 1970 году на месте стратегически важной победы советских войск в июле 1944 года. Власти Нарвы выступили против сноса памятника, так как этот этот мемориал является частью идентичности русскоязычного населения города. За демонтаж выступила премьер-министр Кая Каллас. Городское собрание отложило решение этого вопроса, после чего памятник убрали по решению правительства.

Ранее посольство России в Риге отреагировало на решение властей Латвии снести памятник погибшему советскому дипкурьеру Теодору Нетте.

Политика,Кая Каллас,Иван Нечаев,МИД России,
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