Россия изменила условия для встречи Путина и Зеленского

Россия изменила позицию по встрече российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским и смягчила условия для организации очных переговоров. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в правительстве Турции.

Ранее обязательным условием Москвы было наличие составленной дорожной карты для мирных переговоров, но теперь Кремль допустил обсуждение этой карты на очной встрече лидеров государств.

«Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — заявили источники.