Анонсирована встреча Путина и Токаева

Президент России Владимир Путин проведет встречу 19 августа с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

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Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, где Казахстан председательствует в этом году.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», - говорится в сообщении.