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29 минут назад

Путин встретится с Токаевым в Сочи

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин проведет встречу 19 августа с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

Анонсирована встреча Путина и Токаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, где Казахстан председательствует в этом году.

«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», - говорится в сообщении.

Ранее заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили двустороннее взаимодействие в военной сфере. Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе»

Политика,Александр Фомин,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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