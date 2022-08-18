Анонсирована встреча Путина и Токаева

Президент России Владимир Путин проведет встречу 19 августа с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обсудят двустороннее взаимодействие в рамках интеграционных объединений, в том числе СНГ, где Казахстан председательствует в этом году.
«В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», - говорится в сообщении.
Ранее заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили двустороннее взаимодействие в военной сфере. Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества двух стран, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе»