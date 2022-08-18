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8 минут назад

Медведев: «Зимой в компании с Россией теплее и комфортнее»

Елена Прошина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал жителей Европы сказать своим властям «что-то более внятное», чем «высказывать тихое недовольство» их действиями. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Медведев: «Зимой в компании с Россией теплее и комфортнее»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти европейских стран, особенно «нищие прибалты, оголтелые поляки и бегущие в НАТО финны», соревнуются, кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией отношения.

Однако, по данным соцопросов, жители Европы не горят желанием рвать контакты с Россией, а, наоборот, хотят полноценных отношений, как было раньше. По его словам, голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже «на самых отмороженных политиканов». Поэтому он призвал европейцев более громко высказывать свою позицию.

«Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», - написал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что до 90% граждан стран Евросоюза не хотят участвовать в военных действиях на стороне Украины. Кроме того, большинство европейцев не готовы поддерживать антироссийские санкции.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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