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30 минут назад

Захарова высказалась о подготовке Киева провокации на Запорожской АЭС

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подготовку Киева к провокации на Запорожской АЭС ядерным шантажом. В эфире канала «Соловьев Live» на отметила, что действия украинских властей — прямая угроза ядерной энергетике.

Захарова высказалась о подготовке Киева провокации на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее в Минобороны РФ рассказали о подготовке киевского режима к провокации на Запорожской АЭС во время посещения Львова генсеком ООН Антониу Гутерришем. По информации ведомства, Украина собирается нанести артиллерийские удары системе охлаждения или складу радиоактивных отходов, возложив вину за произошедшее на российские войска.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины сосредотачиваются в районе АЭС, чтобы зафиксировать последствия провокации и продемонстрировать усилия в ликвидации аварии. В частности, в районе Запорожья развертываются посты радиационного наблюдения.

В Минобороны добавили, что ВС РФ не держит в районе ЗАЭС тяжелых вооружений — на объекте находятся лишь охранные подразделения. В администрации Запорожской области добавили, что планы эвакуации мирного населения уже подготовлены.

Политика,Мария Захарова,Верховный суд,Минобороны России,МИД России,ООН,
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