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41 минуту назад

Медведев считает, что обычные европейцы не горят желанием рвать контакты с Россией

ТАСС

Обычные европейцы, в отличие от своих правительств, здравый смысл не утратили и не горят желанием рвать контакты с Россией, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: европейцы не горят желанием рвать контакты с Россией
Фото: ТАССТАСС

"Обычные граждане, судя по итогам соцопросов, здравый смысл не утратили. Больше половины жителей стран ЕС совсем не горят желанием рвать контакты с Россией. Хотят полноценных отношений, как было раньше. Нормальных личных контактов, российских энергоносителей в котельных, нашего рынка для своих товаров, успешной торговли, наших туристов в своих музеях и кафе", - написал Медведев в четверг в своем Telegram-канале.

По его словам, Москва рассчитывает, что европейцы начнут призывать к ответу власти стран ЕС за вредящие им санкции в отношении России. В публикации он отметил, что значительная часть европейцев не поддерживают политику властей своих стран против России.

"Мы, конечно, хотим мирного сотрудничества, торговли, обменов и прочих нормальных для всех вещей. Ни от кого не закрываемся, поддерживаем любые здравые предложения. Правда, в свою очередь хотели бы увидеть, как граждане Европы не просто высказывают тихое недовольство действиями своих правительств, но и говорят что-то более внятное. Например, призывают их к ответу, наказывая за очевидную глупость", - заявил он.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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