Запад побоялся вводить новые антироссийские санкции

Западным странам все трудней найти способы оказать давление на Москву в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Reuters.

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Дипломаты ряда стран Запада, опасаясь разочарования и беспокойства о том, что специальная военная операция России отвлекает слишком много внимания всего мира, признают, что ограничены в способах «наказания» России. Как заявил директор ООН в независимой Международной кризисной группе Ричард Гоуэн, так как конфликт затягивается, становится все труднее найти разумные способы оказать влияние на российские власти.

По словам дипломатов, в июне Европейский союз обдумывал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в РФ, но отложил эту идею из-за опасений, что почти половина членов Совета ООН по правам человека в Женеве, состоящего из 47 человек, может инициативу не поддержать.

Российская миссия при ООН в Женеве заявила, что иностранные государства «слишком хорошо знают, что невозможно изолировать Россию, поскольку она является мировой державой». Имея право вето в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, РФ может оградить себя от существенных действий, таких как санкции.

Постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что России удалось убедить некоторые страны «ложным нарративом» о том, что западные ограничения стали причиной глобального продовольственного кризиса.

«Более 17 африканских стран воздержались, опасаясь тактики запугивания их со стороны России. Поэтому мы должны это осознавать», — заявила она.