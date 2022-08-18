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9 минут назад

В МИД разъяснили отношение России к принципу «одного Китая»

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

В МИД разъяснили отношение России к принципу «одного Китая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о «неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром», пишет РИА «Новости».

«Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», – отметил Ильичев.

Ранее МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Всего в делегацию вошли пять политиков. Отмечалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

До этого спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Китай обвинил США в попытке изменить статус-кво Тайваньского пролива.

Политика,Петр Ильичев,
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