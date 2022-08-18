В МИД разъяснили отношение России к принципу «одного Китая»

Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

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Он подчеркнул, что последние действия Вашингтона в ситуации вокруг Тайваня, в том числе визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, чреваты подрывом региональной и международной стабильности и свидетельствуют о «неспособности Штатов смириться с утратой монопольного права на управление миром», пишет РИА «Новости».

«Отсюда и продолжение заведомо провальной стратегии на сдерживание стран, проводящих независимую политику и ратующих за построение поистине справедливого миропорядка. Россия, в свою очередь, не на словах, а на деле придерживается принципа «одного Китая», в соответствии с которым Тайвань – неотъемлемая часть КНР. Изменений наша позиция не претерпела», – отметил Ильичев.

Ранее МИД Тайваня сообщил, что делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Всего в делегацию вошли пять политиков. Отмечалось, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.