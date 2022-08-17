В Совфеде прокомментировали рост заболеваемости COVID

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рекомендует уделить максимальное внимание вакцинации и ревакцинации в условиях роста заболеваемости коронавирусом в РФ. Об этом сам заслуженный врач сказал в среду в разговоре с ТАСС.

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"С моей точки зрения, сейчас нужно делать максимальный упор, максимальное внимание уделять вакцинации и ревакцинации, а также разработке и скорейшему внедрению новых вакцин. Вакцинация, на мой взгляд, сейчас является наиболее эффективным способом предотвращения заболевания и борьбы с новой волной коронавируса", - сказал сенатор ТАСС.

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При этом он отметил, что вакцинация по-прежнему является добровольной, и каждый человек должен сам решить, прививаться ли ему, однако призвал не игнорировать эту процедуру. "Хоть коронавирус сейчас и легче протекает, но тем не менее это тяжелое заболевание, которое дает серьезные последствия, различные осложнения. Это нельзя игнорировать", - подчеркнул Круглый.

Он констатировал, что сейчас действительно отмечается рост заболеваемости коронавирусом, как и предсказывали многие эксперты, "поскольку ковид становится сезонным". Также Владимир Круглый отметил, что связывает рост числа заболевших со снижением коллективного иммунитета и полным отсутствием каких-либо ограничительных мер.

"В условиях, когда не соблюдается масочный режим, никаких ограничений нет, даже малое количество случаев дает большое распространение. Поскольку сейчас главенствует штамм "омикрон", его подвиды, которые очень контагиозны. При этом, к счастью, мы видим, что эта волна не столь тяжеловесная, как была при штамме "дельта", - сказал заслуженный врач России, отметив, что существенно меньше людей нуждается в госпитализации и в реанимационных мероприятиях.