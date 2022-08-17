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2 часа назад

Открылось паромное сообщение между Россией и ДНР

Газета.Ruиещё 3

В среду, 17 августа, открылось паромное сообщение между Россией и Донецкой народной республикой. Об этом сообщает ТАСС.

Открылось паромное сообщение между Россией и ДНР
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

По информации агентства, в порт Мариуполя прибыло первое судно «Лаврентий» из Ейска.

Как рассказал журналистам представитель парома «Лаврентий, судно осуществило плановый переход из порта Ейска в мариупольский порт, «выполнив определенную задачу», которую поставило Минобороны России.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск — Мариуполь». По ней будут доставлять грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

До этого директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что этот объект вернулся к полноценному формату работы, который был до начала специальной военной операции России на Украине.

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