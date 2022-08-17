Открылось паромное сообщение между Россией и ДНР

В среду, 17 августа, открылось паромное сообщение между Россией и Донецкой народной республикой. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

По информации агентства, в порт Мариуполя прибыло первое судно «Лаврентий» из Ейска.

Как рассказал журналистам представитель парома «Лаврентий, судно осуществило плановый переход из порта Ейска в мариупольский порт, «выполнив определенную задачу», которую поставило Минобороны России.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск — Мариуполь». По ней будут доставлять грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.