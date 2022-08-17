Открылось паромное сообщение между Россией и ДНР

В среду, 17 августа, открылось паромное сообщение между Россией и Донецкой народной республикой. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, в порт Мариуполя прибыло первое судно «Лаврентий» из Ейска.
Как рассказал журналистам представитель парома «Лаврентий, судно осуществило плановый переход из порта Ейска в мариупольский порт, «выполнив определенную задачу», которую поставило Минобороны России.
Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск — Мариуполь». По ней будут доставлять грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.
До этого директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что этот объект вернулся к полноценному формату работы, который был до начала специальной военной операции России на Украине.