В Доме правительства возвращается масочный режим

Масочный режим, ограничение числа очных совещаний и командировок, а также другие антиковидные меры возвращаются в Доме правительства РФ с 22 августа. Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Документ был опубликован в среду в Telegram-канале "Майский указ", его подлинность подтвердили ТАСС в среду в аппарате замглавы правительства.

Согласно распоряжению, в связи с ростом заболеваемости ковидом среди сотрудников аппарата кабмина в Доме правительства на Краснопресненской набережной с 22 августа возобновляется действие ранее вводившихся мер. Среди них обязательное использование медицинских масок и респираторов, ограничение личных контактов и совещаний в очной форме, сокращение числа посетителей Белого дома, а также ограничение заграничных и внутрироссийских командировок.