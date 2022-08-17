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41 минуту назад

В Доме правительства возвращается масочный режим

ТАСС

Масочный режим, ограничение числа очных совещаний и командировок, а также другие антиковидные меры возвращаются в Доме правительства РФ с 22 августа. Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

В Доме правительства возвращается масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ был опубликован в среду в Telegram-канале "Майский указ", его подлинность подтвердили ТАСС в среду в аппарате замглавы правительства.

Согласно распоряжению, в связи с ростом заболеваемости ковидом среди сотрудников аппарата кабмина в Доме правительства на Краснопресненской набережной с 22 августа возобновляется действие ранее вводившихся мер. Среди них обязательное использование медицинских масок и респираторов, ограничение личных контактов и совещаний в очной форме, сокращение числа посетителей Белого дома, а также ограничение заграничных и внутрироссийских командировок.

"Официально подтверждаем", - сообщили ТАСС в аппарате Григоренко.

Политика,Общество,Дмитрий Григоренко,Правительство РФ,
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