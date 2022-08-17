В Крыму рассказали об угрожающих заявлениях Киева «по графику» из США

Власти Киева делают угрожающие заявления в адрес России, например, обещая уничтожить Крымский мост, «по календарному графику» из США. Об этом заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает News.ru.

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По его словам, руководство Украины пытается работать на три аудитории — украинскую, российскую и западную.

«Все происходящее на Украине осуществляется строго по методичкам, прописанным за океаном. Думаю, что у них есть даже календарный график подобных высказываний», — подчеркнул вице-спикер Госсовета республики.

Он добавил, что киевские власти, зная о том, что «фронт в Донбассе трещит по швам», пытаются подобными заявлениями сдержать в стране «предпаническое состояние», ведь считавшийся «неприступной крепостью» Мариуполь пал. Похожая участь ждет укреплявшиеся восемь лет Авдеевку, Пески и Марьинку, резюмировал Бобков.