В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
56 минут назад

В Крыму рассказали об угрожающих заявлениях Киева «по графику» из США

Lenta.ru

Власти Киева делают угрожающие заявления в адрес России, например, обещая уничтожить Крымский мост, «по календарному графику» из США. Об этом заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает News.ru.

В Крыму рассказали об угрожающих заявлениях Киева «по графику» из США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, руководство Украины пытается работать на три аудитории — украинскую, российскую и западную.

«Все происходящее на Украине осуществляется строго по методичкам, прописанным за океаном. Думаю, что у них есть даже календарный график подобных высказываний», — подчеркнул вице-спикер Госсовета республики.

Он добавил, что киевские власти, зная о том, что «фронт в Донбассе трещит по швам», пытаются подобными заявлениями сдержать в стране «предпаническое состояние», ведь считавшийся «неприступной крепостью» Мариуполь пал. Похожая участь ждет укреплявшиеся восемь лет Авдеевку, Пески и Марьинку, резюмировал Бобков.

Аксенов заявил о риске новых взрывов в Крыму

Ранее зампред Госсовета Крыма сообщил, что новые высказывания Киева о планах уничтожить Крымский мост — фантастические бредни. По мнению политика, «заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку».

Политика,Владимир Бобков,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители