В Джанкойском районе Крыма сохраняются риски возгорания и новых взрывов из-за двух тлеющих очагов после детонации снарядов на военном складе. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, к тушению пожаров в районе детонации привлекут авиацию.