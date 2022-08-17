В Джанкойском районе Крыма сохраняются риски возгорания и новых взрывов из-за двух тлеющих очагов после детонации снарядов на военном складе. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.
По его словам, к тушению пожаров в районе детонации привлекут авиацию.
Ранее глава Крыма рассказал, что в ближайшее время начнут работу комиссии по определению ущерба в результате взрывов. Аксенов также сообщил, что удалось полностью восстановить поврежденный взрывами участок железной дороги в Джанкойском районе.