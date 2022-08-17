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22 минуты назад

В Крыму заявили, что угрожая уничтожить мост Киев работает по методичке США

News.ru

Киевские власти делают угрожающие заявления в адрес России, например обещая уничтожить Крымский мост, «по календарному графику», отрабатывая заокеанскую методичку, заявил NEWS.ru зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков. Таким образом он прокомментировал соответствующее выступление советника президента УкраиныМихаила Подоляка, назвавшего само строительство Крымского моста незаконным. По словам Бобкова, власти соседней страны подобными фразами пытаются работать на три аудитории — украинскую, российскую и западную

В Крыму ответили на угрозы Киева уничтожить мост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нужно серьезно относится ко всем нюансам безопасности всех частей РФ и освобожденных от нацистов территорий [Украины] вне зависимости от заявлений Подоляка, Арестовича и других диагностированных персонажей. Другое дело, что их заявления не являются продуктом исключительно эмоционального всплеска. Все происходящее на Украине осуществляется строго по методичкам, прописанным за океаном. Думаю, что у них есть даже календарный график подобных высказываний, — рассказал Бобков.

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По мнению собеседника, руководство Украины, зная о том, что «фронт в Донбассе трещит по швам», пытается такими заявлениями сдержать в стране «предпаническое состояние», так как считавшиеся Киевом неприступной крепостью Мариуполь — пал, и похожая участь ждет укреплявшиеся восемь лет Авдеевку, Пески и Марьинку.

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Крепости, которые они называли неприступными — такие как Мариуполь, пали. Это понимали и они, и мы. Его окружили со всех сторон. А когда киевские власти заявляли о неприступности Авдеевки, Песок и Марьинки — они реально верили в это, они укрепляли восемь лет, и там фронт был стабилен. И сегодня именно там фронт сыпется. Это, вне всякого сомнения, для большей части украинского общества известный факт. И нужно сдерживать предпаническое состояние, — добавил Бобков.

Зампред Госсовета Крыма подчеркнул, что киевские механизмы информационного воздействия на российское общество не действуют на протяжении всех месяцев СВО, но от их реализации Украина все равно не отказывается.

Третья аудитория — западная. Нельзя забывать, что и там ждут новостей, заверений, планов [Киева]. Потому что экономическая ситуация развивается точно не по сценарию Запада, прописанным ими же еще зимой. И сегодня их население нуждается в заверениях, что экономические и не только экономические жертвы для стран, помогающих Украине, не бесполезны. Это работа по методичке, — подытожил Бобков.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Бобков,
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