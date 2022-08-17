В Крыму ответили на угрозы Киева уничтожить мост

Крепости, которые они называли неприступными — такие как Мариуполь, пали. Это понимали и они, и мы. Его окружили со всех сторон. А когда киевские власти заявляли о неприступности Авдеевки, Песок и Марьинки — они реально верили в это, они укрепляли восемь лет, и там фронт был стабилен. И сегодня именно там фронт сыпется. Это, вне всякого сомнения, для большей части украинского общества известный факт. И нужно сдерживать предпаническое состояние, — добавил Бобков.