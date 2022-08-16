МИД РФ прокомментировало гарантии Украины по безопасности МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев не может гарантировать безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае их движения в сторону Запорожской атомной электростанции с подконтрольной Украине территории. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, слова которого приводит РИА «Новости».

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«Гарантии с украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — пояснил дипломат.

Вишневецкий указал на то, что для заезда с украинской территории Киев должен обеспечить безопасность, в то время как украинские военные обстреливают ЗАЭС и Энергодар.

«О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают ЗАЭС и Энергодар. Они просто обстреливают и гарантировать ничего не могут», — добавил он, подчеркивая, что «нельзя ставить под угрозу миссию международных чиновников, тем более такого высокого ранга, поскольку гендиректор (МАГАТЭ Рафаэль) Гросси собирается лично возглавить эту миссию».

По его словам, выработка альтернативных маршрутов является «предметом дальнейших переговоров с гендиректором МАГАТЭ и руководством Секретариата ООН».

«Такие переговоры, наверняка, будут проведены. По результатам будет ясно, какие еще варианты возможны для посещения», — резюмировал он.