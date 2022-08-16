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2 часа назад

В ООН назвали "очень хорошими" переговоры Гутерриша и Шойгу

Газета.Ru

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик назвал переговоры генсека с министром обороны России Сергеем Шойгу «очень хорошими». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ООН назвали "очень хорошими" переговоры Гутерриша и Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генсек провел очень хороший разговор с министром обороны Сергеем Шойгу вчера. В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям», — поделился Дюжаррик.

Шойгу и генсек ООН обсудили Запорожскую АЭС

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Львов в четверг, где проведет встречу с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем для обсуждения в ходе встречи станут ситуация вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке. Также Гутерриш посетит Одессу и лично осмотрит один из трех портов.

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