В ООН назвали "очень хорошими" переговоры Гутерриша и Шойгу

«Генсек провел очень хороший разговор с министром обороны Сергеем Шойгу вчера. В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям», — поделился Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Львов в четверг, где проведет встречу с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одними из главных тем для обсуждения в ходе встречи станут ситуация вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела СИЗО в Еленовке. Также Гутерриш посетит Одессу и лично осмотрит один из трех портов.