Канцлер Германии Олаф Шольц считает важным продолжение диалога с российским президентом Владимиром Путиным.
"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает, - сказал он в опубликованном во вторник интервью шведской газете Dagens Nyheter, которое политик дал в связи с визитом в столицу королевства. - Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем".
По мнению канцлера, нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем невозможно.
"Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем. Россия ведет войну против Украины, принося огромные страдания и разрушения. Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации", - утверждает германский политик.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные антироссийские санкции и увеличили поставки вооружений украинским властям.
Правительство Германии проводит подготовительную работу, чтобы германская промышленность справилась с сокращением поставок российского газа.
"Если бы Россия прекратила поставки энергоносителей 24 февраля, Германия бы сильно пострадала. Последние несколько месяцев мы посвятили обширной подготовительной работе, чтобы справиться с сокращением поставок или даже прекращением поставок. Запасы газа на зиму значительно больше, чем в прошлом году. Мы возобновили работу угольных электростанций для экономии газа", - пояснил Шольц.
По его словам, власти продолжают интенсивную работу в этой области.
"Вдоль побережья мы активно работаем над созданием необходимой инфраструктуры, чтобы иметь возможность импортировать сжиженный газ морским транспортом. В оставшиеся месяцы до холодного сезона мы будем интенсивно работать, чтобы подготовиться к сложной ситуации", - продолжил он.
При этом Шольц не дает ответа на вопрос, готов ли Берлин пересмотреть решение о поэтапном отказе от атомной энергетики.
"Для нас атомная энергетика не является устойчивой формой производства энергии. Затраты высоки, вопрос окончательного захоронения ядерных отходов и безопасности до сих пор не решен. В принципе, это мнение не изменилось", - пояснил он.
Канцлер напоминает, что Германия несет ответственность за электроснабжение не только у себя дома, но и в соседних европейских странах.
"В настоящее время проводится стресс-тест, в ходе которого мы еще раз выясняем, можно ли немного продлить работу оставшихся трех атомных электростанций, которые фактически должны быть выведены из эксплуатации 31 декабря, - пояснил он. - Когда результаты стресс-теста будут доступны в ближайшие несколько недель, мы решим, как действовать дальше".