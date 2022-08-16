"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает, - сказал он в опубликованном во вторник интервью шведской газете Dagens Nyheter, которое политик дал в связи с визитом в столицу королевства. - Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем".