Путин прокомментировал поездку Пелоси на Тайвань

«Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам», — сказал Путин.