В Совфеде указали на границы проведения спецоперации на Украине

«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, все равно останется проектом Анти-Россия. Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов», — пишет Джабаров.