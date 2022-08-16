В Совфеде указали на границы проведения спецоперации на Украине

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в своем Telegram-канале, что специальная военная операция должна завершиться на западной границе Украины.
«Любой регион Украины, который не затронет денацификация и демилитаризация, все равно останется проектом Анти-Россия. Туда продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на освобождённые территории, оттуда будут направляться диверсионные и террористические группы в регионы, очищенные от неонацистов», — пишет Джабаров.
Чтобы исключить это, по мнению Джабарова, необходимо взять под контроль всю территорию Украины и укрепить границы с Польшей, Румынией и Словакией.
«Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — добавил Джабаров.
Он отметил, что после денацификации регионы Украины должны самостоятельно принять решение о дальнейшей судьбе согласно волеизъявлению населения.
Ранее в Совфеде заявили о необходимости освободить всю территорию Запорожья до референдума.