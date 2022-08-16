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17 минут назад

В Politico рассказали о правоте Путина по Украине

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин считает, что поддержка Украины Западом будет слабеть по мере того, как будут усиливаться ее экономические последствия, заявили в своей статье для Politico Раджан Менон и Дэниел ДеПетрис. По их мнению, Путин прав - ЕС уже столкнулся с высокой инфляцией и рекордными ценами на энергию.

В Politico рассказали о правоте Путина по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сокращение поставок газа из РФ вынуждает Германию, экономический центр Европы, принимать чрезвычайные меры, чтобы к зиме газ не закончился.

«Западные санкции, возможно, нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа», - подчеркнули авторы.

По их мнению, украинский кризис превратился в «медленную и мучительную муку» и пока нет никаких признаков того, что какая-либо из сторон стремится к переговорам.

Менон и ДеПетрис считают, что переговоры не начнутся, если не произойдет каких-либо драматических изменений на поле боя.

Они перечислили аргументы сторонников политического урегулирования кризиса: Украина теряет земли, экономический кризис в стране усугубляется, а для России западные санкции будут становиться все более болезненными.

Но есть о причины, по которым призывы к поиску политического решения не находят отклика у стран, отметили авторы. Под контроль России перешли многие территории, а Путин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь, хотя Россия «всерьез пока еще ничего не начинала».

По версии автора, пока у одной из сторон есть уверенность в победе, дипломатическое урегулирование «крайне маловероятно».

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, рассчитывает на масштабные поставки западного оружия, а опросы украинского населения показывают, что люди не хотят уступок России.

Ранее украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова предостерегла США от «усталости от Украины»: по ее мнению, это придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

Она заявила, что если «Россию не остановить на Украине», она будет угрожать другим странам Европы.

Политика,Оксана Маркарова,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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