Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки «отменить Россию» и ее культуру бесперспективны и глупы. Об этом он сообщил в своем видеообращении к участникам форума «Таврида.Арт», опубликованном на сайте Кремля.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что все, кто придерживается другого мнения, «не выучили уроки истории».

15 августа на форуме «Армия – 2022» президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, четко выполняя задачи специальной военной операции на Украине, шаг за шагом освобождают землю Донбасса.