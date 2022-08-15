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14 минут назад

Путин назвал тщетными и глупыми попытки «отменить Россию»

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки «отменить Россию» и ее культуру бесперспективны и глупы. Об этом он сообщил в своем видеообращении к участникам форума «Таврида.Арт», опубликованном на сайте Кремля.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что все, кто придерживается другого мнения, «не выучили уроки истории».

Путин рассказал о союзниках России

15 августа на форуме «Армия – 2022» президент России Владимир Путин заявил, что российские военнослужащие, четко выполняя задачи специальной военной операции на Украине, шаг за шагом освобождают землю Донбасса.

В ходе форума президент также заявил, что РФ ценит поддержку своих многочисленных союзников и единомышленников. Он отметил, что у России есть много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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