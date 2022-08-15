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12 минут назад

Путин рассказал о союзниках России с «мужским характером»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у России много союзников в Латинской Америке, Азии и Африке, которым Москва готова предложить самые современные виды вооружений. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров и единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются под так называемым гегемоном», - заявил Путин.

Он добавил, что лидеры этих стран проявляют «настоящий мужской характер», выбирают суверенный путь развития и стремятся коллективно решать вопросы безопасности, соблюдая международное право и учитывая интересы друг друга.

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«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений», - подчеркнул Путин.

Он отметил, что речь идет о стрелковом оружии, бронетехнике, артиллерии, боевой авиации и беспилотниках. Практически все российские вооружения не раз применялись в реальных боевых действиях, добавил Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что у России есть союзники и в ЕС. Он заявил, что некоторые члены ЕС занимают самостоятельную и конструктивную позицию. Песков не назвал эти страны, отметив, что специалисты знают, о каких государствах идет речь.

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