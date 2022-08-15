В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Аксенов ответил на слухи о «бегстве» крымчан

Мария Иванова

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью сообщения о массовом отъезде людей из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

«С точки зрения того, что с Крыма бегут - это ложь полная, никаких сомнений нет», - подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что фейки на эту тему распространяет Украина и у некоторых людей возникают опасения при поездке в Крым.

«Я уже говорил, что 100% гарантии наверное никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова», - заключил глава Крыма, добавив, что причин для паники нет.

Слухи об отъезде крымчан появились после взрывов на аэродрома Саки в Новофедоровке.

В Совфеде ответили на угрозы Киева и Лондона уничтожить Крымский мост

В Минобороны РФ заявили, что в районе Новофедоровки на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В результате пострадали 14 человек, один человек погиб, несколько десятков домов получили повреждения.

Источник ТАСС в Минобороны назвал причиной взрывов нарушение требований пожарной безопасности. По его словам, признаков диверсии нет.

41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители