Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью сообщения о массовом отъезде людей из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

«С точки зрения того, что с Крыма бегут - это ложь полная, никаких сомнений нет», - подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что фейки на эту тему распространяет Украина и у некоторых людей возникают опасения при поездке в Крым.

«Я уже говорил, что 100% гарантии наверное никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова», - заключил глава Крыма, добавив, что причин для паники нет.

Слухи об отъезде крымчан появились после взрывов на аэродрома Саки в Новофедоровке.

В Минобороны РФ заявили, что в районе Новофедоровки на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В результате пострадали 14 человек, один человек погиб, несколько десятков домов получили повреждения.