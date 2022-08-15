Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма

Попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, а также любые проявления неонацизма, расизма и русофобии должны жестко пресекаться. Об этом в понедельник, 15 августа, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

— Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны — жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма, — сообщил глава государства.

Он отметил большое общественно-политическое значение международного антифашистского конгресса, который проводится в рамках форума.