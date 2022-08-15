Косачев назвал две цели провокаций США с Тайванем

Второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его мнению, Вашингтон преследует две цели. «Первая — вывести из равновесия Пекин», — отмечает сенатор. По его словам, это привело бы к конфронтации Китая не только с США, но и с другими странами региона. Вторая ключевая цель вытекает из первой: сформировать антикитайский фронт в Азии.
«Судя по всему, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним, — пишет Косачев. — Уверены, что могут выиграть войну, но «проиграют мир». Ибо Пекин однозначно не настроен на конфронтацию, да и не готов к ней сейчас». Сенатор уточнил, что это не значит, что Пекин не ответит. Горизонт планирования у Китая намного шире, чем у ориентированных на выборы США.
Как ранее сообщалось, 14 августа делегация конгрессменов из США, возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла на Тайвань. Между тем, конфликт обострился после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Реагируя на это, армия Китая провела масштабные учения вокруг Тайваня.