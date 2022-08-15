Косачев назвал две цели провокаций США с Тайванем

«Судя по всему, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним, — пишет Косачев. — Уверены, что могут выиграть войну, но «проиграют мир». Ибо Пекин однозначно не настроен на конфронтацию, да и не готов к ней сейчас». Сенатор уточнил, что это не значит, что Пекин не ответит. Горизонт планирования у Китая намного шире, чем у ориентированных на выборы США.