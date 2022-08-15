Володин пригласил спикера парламента КНР посетить Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил в Россию спикера парламента Китая Ли Чжаньшу. Об этом сообщил Telegram-канал Госдумы.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашение председателю Постоянного Комитета Всекитайского Собрания Народных представителей Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу посетить Россию с официальным визитом в начале сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе визита Ли Чжаньшу также посетит Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке.