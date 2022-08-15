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1 час назад

В Совфеде ответили на угрозы Киева и Лондона уничтожить Крымский мост

Газета.Ru

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия ни за что не позволит уничтожить Крымский мост, передает ТАСС.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко о том, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане ликвидации Крымского моста на саммите НАТО в июне.

По мнению Косачева, в случае попытки нанести удар по Крымскому мосту будет понятно, что это делается с помощью оружия, которое предоставляется украинской армии Западом, поскольку своего оружия, позволяющего осуществлять атаки такого масштаба, у Украины сейчас нет.

Киев обсудил с Британией уничтожение Крымского моста

Парламентарий добавил, что в случае, даже если Крымский мост ликвидируют, это создаст большие проблемы для сотен или миллионов обычных граждан как на крымском полуострове, так и в близлежащих регионах Юго-Востока.

«И все это будет напрямую ложиться на совесть тех, кто, во-первых, не остановил провокаторов, во-вторых, тех провокаторов, которые не оставляют попыток такую провокацию осуществить», — подчеркнул Косачев.

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