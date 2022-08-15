Премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился в понедельник в IТ-парке "Якутск" с новым отечественным кинопроектором "Экстра синема". Проект создан для импортозамещения иностранных, более дорогостоящих аналогов.

Как рассказал премьеру глава региона Айсен Николаев, комплектующие нового проектора - из Китая, сборка производится в Якутии, тут же разработано и программное обеспечение для аппарата. Оборудование представляет собой полноценную эко-систему для кинотеатров, включая возможность подключения сервисов по продаже билетов и программы "Пушкинская карта".

Один из таких проекторов направят к 27 августа, Дню российского кино, в город Кировское Донецкой Народной Республики. Якутия помогает этому городу восстановиться для мирной жизни. "Думаю, что мы попросим, чтобы министр культуры [Ольга Любимова] ознакомилась с этими возможностями. Сегодня из-за санкций у нас многие кинотеатры пустуют. Создание контента - это одно, а вопрос дороговизны оборудования и возможность это быстро развернуть - это другое", - сказал Мишустин, назвав проект очень интересным. Глава кабмина также предложил разработчикам в дополнение к программе "Пушкинская карта" использовать и возможности отечественного портала "Культура.рф".

Как сообщил ранее журналистам гендиректор компании ООО "Экстра синема" Петр Чиряев, в тот же день, 27 августа, три новых проектора заработают в малых населенных пунктах Якутии, до конца года в республике оснастят новым оборудованием 10 кинотеатров, прежде всего в селах. В рамках приуроченной к празднику акции с помощью новой техники в этих кинотеатрах бесплатно покажут три отечественных фильма - "Чемпион мира", "Пара из будущего" и "Последний богатырь".

Представитель компании добавил, что сейчас в российских кинотеатрах устанавливаются в основном иностранные проекторы стоимостью от 3 млн рублей, которые из-за санкций при этом практически лишены сегодня сервисного обслуживания. В то же время новая российская разработка в пять раз дешевле иностранного аналога (от 600 тыс. рублей), она может быть поставлена не только в кинотеатры крупных городов, но и в малые населенные пункты.