Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что США «унесли ноги» из этой страны, но не могут стереть свою вину за ее беды, об этом он заявил в интервью РИА «Новости» в годовщину смены власти в Кабуле.

«Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Жирнов.

США вошли в Афганистан в декабре 2001 года в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) вместе с НАТО. В резолюции Совбеза ООН говорилось, что иностранные войска отправляются в Афганистан для «оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах».