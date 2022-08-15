Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что США «унесли ноги» из этой страны, но не могут стереть свою вину за ее беды, об этом он заявил в интервью РИА «Новости» в годовщину смены власти в Кабуле.
«Они должны платить за битые горшки. Эту мысль неоднократно проводил наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Жирнов.
США вошли в Афганистан в декабре 2001 года в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) вместе с НАТО. В резолюции Совбеза ООН говорилось, что иностранные войска отправляются в Афганистан для «оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах».
15 августа 2021 года после активного наступления представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) заняли Кабул, на следующий день они объявили, что война окончена. В ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец военному присутствию CША в Афганистане. В сентября в стране было сформировано временное правительство Афганистана, его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.