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59 минут назад

СМИ: Прилепин решил баллотироваться в президенты

Елена Прошина

Сопредседатель политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин намерен принять участие в президентских выборах в РФ в 2024 году. Об этом пишут «Ведомости».

Прилепин решил баллотироваться в президенты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал источник в администрации президента, 15 августа у публициста откроется штаб в Краснодарском крае – уже седьмой на территории России. Также уже работают штабы в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях.

«Сейчас он хочет показать Кремлю, что мог бы принять участие в избирательной кампании. Для этого он выстраивает отдельную [от партии] штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах», - сказал источник.

По словам, другого источника, Прилепин придет на место Сергея Миронова, который не сможет бороться против первого лица, а Прилепину это будет интересно. Однако такая инициатива публициста «не лучшим образом» воспринимается в АП. Сам же Прилепин отрицает такие планы.

«На 14 августа 2022 г. меня интересует: а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли», - прокомментировал писатель.

Ранее группа «ГРАД» писателя Захара Прилепина создала список «агентов иностранного влияния», чтобы бороться с противниками действий властей РФ. В список попали директор «Первого канала» Константин Эрнст, а также телеведущий Иван Ургант.

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