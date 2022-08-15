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22 минуты назад

В России поставили под вопрос существование Германии как государства

Елена Прошина

Зима будет тяжелым испытанием для Германии, так как прогнозы экспертов на случай прекращения поставок российского газа «достаточно мрачные». Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, передает «Газета.ру» со ссылкой на его Telegram-канал.

В России поставили под вопрос существование Германии как государства
Фото: ТАССТАСС

По его словам, правительство Германии выразило уверенность в способности страны пережить зимний период даже в случае прекращения подачи газа со стороны России. Пушков считает, что правдивость этого заявления под вопросом, так как экономика и промышленность Германии находятся в сильной зависимости от газа. Он подчеркнул, что прогнозы экспертов на этот счет не предвещают ничего хорошего.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что газовые хранилища государства заполнены на 74%. При этом самое крупное газохранилище ФРГ «Реден» в настоящий момент заполнено на 52,28%. В начале апреля 2022 года в хранилище было менее 1% топлива.

Отмечается, что поставляемый объем газа по российскому газопроводу «Северный поток» не превышает 20% от его полной мощности.

Германия столкнулась с дефицитом газа на фоне введенных против России санкций в связи с боевыми действиями на Украине.

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