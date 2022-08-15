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8 минут назад

В Израиле провели «честный разговор» с Путиным

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин недавно провел беседу со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом. В процессе переговоров они обсудили вопросы, волнующие обе стороны, между странами возник «честный разговор». Об этом рассказал специальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Алон Лави, сообщает портал «Известия».

В Израиле провели «честный разговор» с Путиным
Фото: ReutersReuters

По его словам, между Россией и Израилем есть открытый канал связи, лидеры двух государств могут спокойно обсудить животрепещущие темы и актуальные вопросы. Именно этим они занимались в ходе недавней телефонной беседы. Лави считает, что это способность России и Израиля вести честный разговор.

Кроме того, он подчеркнул, что власти Израиля всегда готовы помочь и взять на себя роль посредника на мирных переговорах между Россией и Украиной.

Как пишет газета «Известия», в этом же Алон Лави рассказал, что Израиль готов к диалогу с Палестиной, однако арабская сторона отказывается садиться за стол переговоров. Он подчеркнул, что Палестина отвергает любые попытки решить вопрос мирным путем и продвинуться дальше, а «подстрекательства» стали частью образовательной системы государства. Лави призвал власти Палестины отказаться от насилия и попробовать наладить диалог.

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