В Израиле провели «честный разговор» с Путиным

Президент России Владимир Путин недавно провел беседу со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом. В процессе переговоров они обсудили вопросы, волнующие обе стороны, между странами возник «честный разговор». Об этом рассказал специальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Алон Лави, сообщает портал «Известия».
По его словам, между Россией и Израилем есть открытый канал связи, лидеры двух государств могут спокойно обсудить животрепещущие темы и актуальные вопросы. Именно этим они занимались в ходе недавней телефонной беседы. Лави считает, что это способность России и Израиля вести честный разговор.
Кроме того, он подчеркнул, что власти Израиля всегда готовы помочь и взять на себя роль посредника на мирных переговорах между Россией и Украиной.
Как пишет газета «Известия», в этом же Алон Лави рассказал, что Израиль готов к диалогу с Палестиной, однако арабская сторона отказывается садиться за стол переговоров. Он подчеркнул, что Палестина отвергает любые попытки решить вопрос мирным путем и продвинуться дальше, а «подстрекательства» стали частью образовательной системы государства. Лави призвал власти Палестины отказаться от насилия и попробовать наладить диалог.