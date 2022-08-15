Путин направил телеграмму Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 77-й годовщины освобождения Кореи. Об этом пишет агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Сообщается, что Путин в своем послании вспомнил славные традиции дружбы и сотрудничества, закаленные в тяжелые годы. Она служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР. В телеграмме, помимо прочего, содержалось пожелание здоровья и процветания Ким Чен Ыну и всем жителям КНДР.

По словам агентства, российский президент также подчеркнул готовность продолжить всестороннее и конструктивное развитие двусторонних отношений. По мнению российского лидера, она послужат интересам народов обеих стран и внесут вклад в укрепление стабильности и безопасности Корейского полуострова и всего Азиатского региона.