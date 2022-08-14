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25 минут назад

В Госдуме раскритиковали второй визит делегации США на Тайвань

Майк Габриелян

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что очередной «провокационный визит» американских политиков еще более осложнит ситуацию в регионе.

В РФ отреагировали на второй визит делегации США на Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?» - написал Слуцкий в Telegram-канале

Политик отметил, что Россия будет поддерживать принцип «одного Китая». Он призвал сенаторов и конгрессменов «не бросаться камнями в доме из стекла», и не питать иллюзий, что эпоха однополярного американского мира продолжается.

«Опасная иллюзия», - резюмировал депутат

Ситуация вокруг Тайваня обострилась 2 августа, после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай пообещал сражаться за Тайвань «любой ценой и до самого конца»

Сегодня, 14 августа, МИД Тайваня сообщил, что на остров прибыла вторая американская делегация. Это группа конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Они планируют встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками.

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