В РФ отреагировали на второй визит делегации США на Тайвань

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что очередной «провокационный визит» американских политиков еще более осложнит ситуацию в регионе.

Фото: Reuters Reuters

«Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?» - написал Слуцкий в Telegram-канале

Политик отметил, что Россия будет поддерживать принцип «одного Китая». Он призвал сенаторов и конгрессменов «не бросаться камнями в доме из стекла», и не питать иллюзий, что эпоха однополярного американского мира продолжается.

«Опасная иллюзия», - резюмировал депутат

Ситуация вокруг Тайваня обострилась 2 августа, после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.