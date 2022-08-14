В РФ отреагировали на второй визит делегации США на Тайвань

Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что очередной «провокационный визит» американских политиков еще более осложнит ситуацию в регионе.
«Поездка Пелоси на Тайвань уже привела к скачку роста напряженности в регионе. Этого американцам мало?» - написал Слуцкий в Telegram-канале
Политик отметил, что Россия будет поддерживать принцип «одного Китая». Он призвал сенаторов и конгрессменов «не бросаться камнями в доме из стекла», и не питать иллюзий, что эпоха однополярного американского мира продолжается.
«Опасная иллюзия», - резюмировал депутат
Ситуация вокруг Тайваня обострилась 2 августа, после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Сегодня, 14 августа, МИД Тайваня сообщил, что на остров прибыла вторая американская делегация. Это группа конгрессменов, возглавляемая сенатором Эдом Марки. Они планируют встретиться с высокопоставленными тайваньскими чиновниками.