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12 минут назад

Стало известно о прибытии сенатора Австралии в Донбасс

Lenta.ru

Австралийские СМИ сообщили, что сенатор от Либеральной партии Австралии Дэвид Вэн якобы прибыл в Донбасс. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал 7News.

Стало известно о прибытии сенатора Австралии в Донбасс
Фото: public domainpublic domain

«В Донбассе, австралийские броневики Bushmaster "принимают" посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн», — отметил телеканал.

В июле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна передаст Украине новое вооружение, запрошенное Киевом. Речь шла, в частности, о 14 бронетранспортерах, 20 броневиках Bushmaster и нескольких беспилотниках.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что некоторые западные страны направили в Украину своих представителей для наблюдения за потоком военной помощи, идущей в страну. По его словам, Украина использует программное обеспечение НАТО, которое Киев приобрел в 2019 году.

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