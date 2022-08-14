«Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье. Чтобы забрать то, что там забыла Пелоси?» - пошутила Захарова в Telegram-канале.

В воскресенье, 14 августа, делегация американских законодателей прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Визит вновь не согласован с Пекином. Конгрессмены встретятся с президентом Цай Инвэнь, передает Reuters.

Пекин, который заявляет, что Тайвань является частью КНР, до сих пор проводит военные учения вокруг острова из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.