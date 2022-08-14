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12 минут назад

Путин готовит важное обращение к военным РФ

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин выступит с важным заявлением на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

«На следующей неделе ожидается выступление Владимира Путина на форуме „Армия-2022“. Форум проходит каждый год и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки. Так что резонно предположить, что выступление Путина здесь будет особенно важным», — сообщает «Россия-1».

Форум состоится в подмосковном парке «Патриот» с 15 по 21 августа. Там выставят современные и перспективные образцы вооружения и техники. Одной из тем мероприятия станет военно-техническое сотрудничество РФ и других стран. На форуме «Армия-2022» впервые покажут новую крылатую ракету X-69, сообщает «Царьград».

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