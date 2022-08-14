«На следующей неделе ожидается выступление Владимира Путина на форуме „Армия-2022“. Форум проходит каждый год и каждый год сюда приезжает президент, но на этот раз мероприятие состоится в условиях чрезвычайно раскаленной обстановки. Так что резонно предположить, что выступление Путина здесь будет особенно важным», — сообщает «Россия-1».