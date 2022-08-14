Захарова назвала «диктатурой» западную систему

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала подход западных стран к изложению фактов строго в рамках мейнстрима. Она назвала такое отношение к аналитике признаком диктатуры. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

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Захарова рассказала о намерениях западных экспертов изучить доклад Amnesty International о поведении украинских военных на передовой. Она отметила, что эксперты планируют не только изучить изложенные в отчете данные, но и процесс его подготовки.

По ее мнению, негодование правозащитников вызвало то, что в отчете организации были приведены факты, разрушающие представления западного общества о конфликте, о ВСУ, то есть противоречащие мейнстриму.

Дипломат считает, что конкретные, точные данные никого не интересуют в западных странах. Люди привыкли к тому, что если СМИ заявили, что «киевский режим по гражданским не стреляет, значит, - не стреляет».