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32 минуты назад

Захарова назвала «диктатурой» западную систему

Илья Родин

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскритиковала подход западных стран к изложению фактов строго в рамках мейнстрима. Она назвала такое отношение к аналитике признаком диктатуры. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Захарова назвала «диктатурой» западную систему
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова рассказала о намерениях западных экспертов изучить доклад Amnesty International о поведении украинских военных на передовой. Она отметила, что эксперты планируют не только изучить изложенные в отчете данные, но и процесс его подготовки.

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По ее мнению, негодование правозащитников вызвало то, что в отчете организации были приведены факты, разрушающие представления западного общества о конфликте, о ВСУ, то есть противоречащие мейнстриму.

Дипломат считает, что конкретные, точные данные никого не интересуют в западных странах. Люди привыкли к тому, что если СМИ заявили, что «киевский режим по гражданским не стреляет, значит, - не стреляет».

Захарова полагает, что это такой подход к изложению событий является антинаучным. Кроме того, стремление подгонять факты «определяет нынешнюю западную систему как диктатуру».

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