Кадыров обратился к Западу

«Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала РФ, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», – подчеркнул он.