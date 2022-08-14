Кадыров обратился к Западу

Западным политикам давно пора отойти от стратегии развала России и подумать над тем, как выстроить сотрудничество с нашей страной.
Как передаёт РИА Новости, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, западный мир до сих пор не может понять одну простую вещь, что нынешняя Россия, это не горбачевский союз республик и это не ельцинская территория, построенная на путче, дефиците и дефолте.
«Это уже другая сильная и мощная Россия, и вам, западным политикам, нужно пересмотреть не стратегию развала РФ, а отношение к сотрудничеству со страной, которая из разворованной и униженной Западом превратилась за последние 20 с лишним лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое», – подчеркнул он.
При этом Кадыров предостерёг западные страны от конфликтов и ссор с Россией, напомнив слова главы государства Владимира Путина.
«Как верно подметил наш президент Владимир Владимирович Путин, стоит кому-либо захотеть откусить от страны, – останется без зубов, и до конца жизни будет питаться пережеванной пищей», – резюмировал чеченский лидер.
Ранее Кадыров заявил, что российские войска начали применять новую тактику в ходе специальной военной операции на Украине, и эта тактика приводит к превосходным результатам.