Посол России рассказал о принципах работы с талибами

Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (организация запрещена в России) — это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там. Дипломат добавил, что везде, где это отвечает национальным интересам Москвы, Москва будет работать с современным правительством Афганистана. Об этом пишет РИА «Новости».