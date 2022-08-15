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21 минуту назад

Посол России в Кабуле обозначил принципы работы с Талибаном

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Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что талибы (организация запрещена в России) — это реальность в Афганистане, от которой не уйти, поэтому нужно работать с ними там. Дипломат добавил, что везде, где это отвечает национальным интересам Москвы, Москва будет работать с современным правительством Афганистана. Об этом пишет РИА «Новости».

Посол России рассказал о принципах работы с талибами
Фото: Xinhua/Global Look PressXinhua/Global Look Press

15 августа в Москве стартуют переговоры направленной правительством талибов* делегации Минпромторга Афганистана с российскими партнерами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на участие чиновников из Афганистана в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, признание «Талибана» (организация запрещена в России) пока не планируется.

«Пока об этом речи не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать прогнозы на будущее бесполезно. Там [в Афганистане. — «Газета.Ru»] существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в такие контакты с представителями талибов», — сообщил Песков.

Ранее заместитель главы торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана Мирвайс Хотак заявил, что делегация планирует закупить два млн тонн пшеницы и пять тысяч тонн нефти в России.

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