Аксенов опроверг "бегство" населения из Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения о бегстве населения из региона из-за проблем с безопасностью являются ложью, сообщает телеканал «Россия 24».
«С точки зрения того, что с Крыма бегут — это ложь полная, никаких сомнений нет», — заявил Аксенов.
Он связал причины этих слухов с волной фейковых сообщений с Украины об угрозе уничтожения Крымского моста.
«Могу сказать, что исчерпывающие меры министерством обороны Российской Федерации по поручению президента в Крыму приняты. Я уже говорил, что 100% гарантии наверное никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо», — резюмировал Аксенов.
Ранее в Крыму оценили ущерб от взрывов на аэродроме.
Совет министров Крыма заявил, что, по предварительным оценкам, произошедшая на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма серия взрывов причинила ущерб на 200 млн руб.