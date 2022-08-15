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1 час назад

Аксенов опроверг "бегство" населения из Крыма

Газета.Ruиещё 1

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения о бегстве населения из региона из-за проблем с безопасностью являются ложью, сообщает телеканал «Россия 24».

«С точки зрения того, что с Крыма бегут — это ложь полная, никаких сомнений нет», — заявил Аксенов.

Он связал причины этих слухов с волной фейковых сообщений с Украины об угрозе уничтожения Крымского моста.

«Могу сказать, что исчерпывающие меры министерством обороны Российской Федерации по поручению президента в Крыму приняты. Я уже говорил, что 100% гарантии наверное никто в жизни дать не может. Но скажу, что на 99% предпринятые меры позволяют обеспечить безопасность на территории полуострова. Паниковать точно не надо», — резюмировал Аксенов.

В Совфеде ответили на угрозы Киева и Лондона уничтожить Крымский мост

Ранее в Крыму оценили ущерб от взрывов на аэродроме.

Совет министров Крыма заявил, что, по предварительным оценкам, произошедшая на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма серия взрывов причинила ущерб на 200 млн руб.

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