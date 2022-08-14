Депутат ГД заявила об ответственности Рушди за нападение на него

«Тот, который пытался убить, конечно, он преступник и его нужно судить по человеческим законам. У Рушди есть своя доля ответственности. Если ты обращаешься к народу, который во что-то верит, и за это народ тебя проклинает, то не надо, так сказать, обижаться — надо понимать, что есть святыни, которые нельзя трогать», — сказала Драпеко.