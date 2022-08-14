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38 минут назад

Драпеко заявила об ответственности Рушди за нападение на него

Газета.Ruиещё 1

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко заявила о доле ответственности британского писателя Салмана Рушди за нападение на него. В комментарии РИА «Новости» она отметила, что людям нужно помнить о «святынях, которые нельзя трогать».

Депутат ГД заявила об ответственности Рушди за нападение на него
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тот, который пытался убить, конечно, он преступник и его нужно судить по человеческим законам. У Рушди есть своя доля ответственности. Если ты обращаешься к народу, который во что-то верит, и за это народ тебя проклинает, то не надо, так сказать, обижаться — надо понимать, что есть святыни, которые нельзя трогать», — сказала Драпеко.

Вечером 12 августа неизвестный напал на лауреата Букеровской премии Рушди перед его лекцией в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Его книга «Сатанинские стихи» вызвала критику и угрозы со стороны исламского мира. Согласно Associated Press, ему нанесли 10-15 ударов ножом, один из них попал в шею. Писателя госпитализировали на вертолете. Утром 14 августа СМИ сообщили, что Рушди сняли с искусственной вентиляции легких.

Известно, что в 1989 году в Иране объявили награду за убийство Рушди — в 2016 году она достигла $4 млн.

Ранее сообщалось, что Роулинг начала получать угрозы после того, как публично осудила нападение на Рушди.

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