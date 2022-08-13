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53 минуты назад

Захарова рассказала, почему власти США давят на Трампа

News.ru

Давление на бывшего президента США Дональда Трампа связано с тем, что за океаном диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократическими процедурами в стране, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала расследование ФБР в отношении экс-президента США на предмет возможного нарушения им закона о шпионаже.

Захарова рассказала, почему власти США давят на Трампа
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Диктатура либерализма одержала окончательную победу над демократией, — написала Захарова.

Она объяснила это утверждение тем, что в США детям хирургически меняют пол, количество гендеров превысило «количество сортов мороженого всех видов», потерявшие идентичность несовершеннолетние «сидят на гормонах», а взрослые — на антидепрессантах.

Краткое описание сюжетной линии будущей повести «Дорыли» — сиквела к «Котловану» Платонова, — добавила Захарова.

Ранее агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Дональда Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Агенты забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями.

По данным издания Politico, расследование грозит Трампу тюрьмой или штрафом. Сам бывший президент прежде сказал, что необходимости обысках не было, изъятые федералами бумаги были рассекречены, он и так мог их отдать.

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