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46 минут назад

Россия и США начали обсуждать возможный обмен Бута, Грайнер и Уилана

Lenta.ru

Имена россиянина Виктора Бута и американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана фигурируют в диалоге России и США о возможном обмене пленными. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Россия и США начали обсуждать возможный обмен Бута, Грайнер и Уилана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дарчиев ответил на просьбу прокомментировать информацию западных СМИ о том, что Вашингтон предложил Москве обменять Бута, Грайнер и Уилана. По словам директора департамента МИД, названные имена действительно упоминались в двухсторонних контактах.

«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами России и США идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа "не навреди"», — заключил он.

Ранее Дарчиев сообщи, что «тихая дипломатия» по возможности обмена отбывающего тюремный срок в США россиянина Виктора Бута продолжается и должна принести плоды. Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит обсуждение этого вопроса с Москвой.

27 июля сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.

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